Nazionale, Cataldi: «Sensazione fantastica esser qui con questa maglia»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio e della Nazionale, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con la Svizzera

Ai canali ufficiali della FIGC, Danilo Cataldi ha analizzato Italia-Svizzera.

DICHIARAZIONI – «Sensazione fantastica, è la prima volta che entro in questo stadio con la maglia della Nazionale. Per me è la prima volta in questo gruppo e penso che ci sia un’alchimia fantastica. Faremo una grande partita, ne sono sicuro».