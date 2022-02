Nations League, definite le sedi delle gare dell’Italia: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nations League e non solo, le sedi delle partite dell’Italia. Ecco dove e quando saranno impegnati gli azzurri

Partirà dalla via Emilia il cammino della Nazionale di Roberto Mancini nella terza edizione della UEFA Nations League. L’Italia farà il suo esordio nel torneo sabato 4 giugno (ore 20.45) contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna per poi ospitare martedì 7 giugno (ore 20.45) l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

Sarà un mese intenso per gli Azzurri, impegnati in 5 gare nell’arco di 15 giorni: il 1° giugno la Nazionale sarà infatti di scena a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America e, ai match casalinghi con Germania e Ungheria, seguiranno altre due trasferte di Nations League, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra, a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020, e la seconda martedì 14 giugno con la Germania a Mönchengladbach.

Date e sedi delle gare della Nazionale a giugno

1 giugno: Italia-Argentina (Londra)

4 giugno: Italia-Germania (Bologna)

7 giugno: Italia-Ungheria (Cesena)

11 giugno: Inghilterra-Italia (sede da definire)

14 giugno: Germania-Italia (Mönchengladbach)