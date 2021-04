Napoli Lazio, Insigne fa doppietta ma l’uomo partita Sky è.. Vlahovic FOTO

Al termine della sfida tra Napoli e Lazio spunta un retroscena divertente per Lorenzo Insigne, eletto uomo partita da Sky

Una partita sicuramente da dimenticare per la Lazio, che rischia di compromettere seriamente la propria qualificazione in Champions League per gli errori di Di Bello e di Pepe Reina. La sfida contro il Napoli, infatti, è terminata 5-2 per i partenopei, che fanno un passo avanti per il quarto posto.

Al termine del match di ieri sera, comunque, un piccolo retroscena divertente è apparso a Sky Sport. Infatti, nonostante Lorenzo Insigne fosse stato eletto uomo partita, nella schermata della televisione satellitare è stato messo Dusan Vlahovic della Fiorentina. Una svista della regia, simile a quelle avute dal direttore di gara ieri sera.