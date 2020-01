Napoli Lazio, Aronica: «Solo con la dedizione si battono i biancocelesti»

Napoli Lazio, le parole di Salvatore Aronica sulla sfida di domani sera valida per i quarti di finale di Coppa Italia a Radio Kiss Kiss

Dopo dieci giorni è di nuovo Napoli-Lazio ma stavolta sarà per la Coppa Italia: il match valido per i quarti di finale di è in programma domani sera alle ore 20:45. La sfida del San Paolo è a eliminazione diretta ed entrambe le compagini dovranno dare il loro meglio per passare. A tal proposito l’ex azzurro Salvatore Aronica ha parlato della partita ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Quando il Napoli gioca con squadre blasonate ricerca sempre voglia, motivazione, personalità. Ora bisogna attaccarsi a queste componenti per cercare di uscire da questo tunnel. La colpa non è di Gattuso, anzi, credo sia pronto a scendere in campo per battagliare. Bisognerà ritrovare la fiducia, servirà amor proprio, dedizione, sacrificio. Solo così si potrà avere la meglio su una squadra come la Lazio. Il tifo è una componente fondamentale. I gruppi organizzati che si sono allontanati dallo stadio hanno contribuito a questa caduta del Napoli.»