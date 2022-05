Muriqi, il vice allenatore del Maiorca: «Mi ha sorpreso, è spettacolare»

Toni Amor, vice allenatore del Maiorca, ha parlato di Vedat Muriqi: grandissimi complimenti per l’attaccante kosovaro

Intervistato da Ultima Hora, Toni Amor, vice allenatore del Maiorca, ha parlato così di Muriqi:

«Se mi ha sorpreso? È spettacolare e professionale. Ha un carattere favoloso, è molto positivo e interpreta molto bene il gioco. Ci ha dato molto, si è impegnato al duecento per cento ed è molto autocritico. Dopo la partita con il Rayo sentiva che avrebbe potuto fare di più nell’azione in cui hanno segnato contro di noi ed è venuto a dircelo appena finita la partita. È un perfezionista”. Infine, sul futuro ha aggiunto: “Se vale 12 milioni? Non so se sia il suo prezzo o meno, spetta al club sapere fino a che punto può spingersi. So che si sta facendo di tutto per tenerlo e che ci stanno provando davvero».