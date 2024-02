Muller: «scendiamo in campo senza energie, sono incazzato»

Thomas Muller, bandiera del club bavarese, al termine della sconfitta con il Leverkusen ha usato parole molto dure per la sua squadra

La Lazio di Maurizio Sarri arriva al big match di Champions League, in programma mercoledì sera, dopo una vittoria, in trasferta contro il Cagliari. Umore assolutamente diverso per il Bayern Monaco, che nell’ultimo turno di campionato è stato sconfitto dal Leverkusen. Dopo il match, sono state davvero dure le parole di Thomas Muller.

«Sarò sincero: ci mancano le palle quando entriamo in campo. Ultimamente è come se fossimo senza energie, e una squadra di grande livello come la nostra non può permettersi queste disattenzioni. Sono incazzato nero, non possiamo soffrire in questo modo.»