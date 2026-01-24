Moviola Lecce Lazio, gli episodi più discussi del match al Via del Mare

Moviola Lecce Lazio, questi sono gli episodi più discussi del match andato in scena questa sera allo stadio Via del Mare

Il posticipo del sabato sera si conclude con un pareggio a reti bianche che, seppur muova poco la classifica, testimonia una vera e propria battaglia fisica sul prato del “Via del Mare”. La direzione di gara di Daniele Chiffi è stata caratterizzata da un metro di giudizio coerente e severo, necessario per gestire l’alto agonismo dei ventidue in campo.

Primo tempo: nervi tesi e il legno di Ramadani

La prima metà di gara ha visto l’arbitro impegnato principalmente nella gestione diplomatica e verbale del match. Questi i momenti salienti:

Focus Banda: Chiffi ha dovuto richiamare duramente l’esterno zambiano Lameck Banda dopo una serie di falli ravvicinati (al 3′ e al 24′), avvertendolo dell’imminente sanzione. Corretta anche la decisione al 32′ di fischiare un fallo in attacco allo stesso Banda, nonostante le proteste del giocatore.

L'occasione d'oro: L'episodio chiave dei primi 45 minuti è puramente tecnico: al 39′, un siluro dalla distanza di Ylber Ramadani si è stampato sulla traversa a Provedel ormai battuto, strozzando in gola l'urlo dei tifosi salentini.

Secondo tempo: sale l’intensità, arrivano i gialli

Nella ripresa, con il calo fisico e la chiusura degli spazi, la partita si è fatta più spigolosa, costringendo Chiffi a ricorrere ai cartellini:

52′ – Ammonizione per Veiga: Giallo ineccepibile per il terzino del Lecce Danilo Veiga, autore di un intervento in netto ritardo.

73′ – Giallo per Provstgaard: La Lazio subisce la stessa severità quando Provstgaard è costretto a un fallo tattico per fermare una ripartenza pericolosa. Sanzione pienamente meritata e punizione dal limite concessa ai giallorossi.

Il finale: assalto senza esito

Negli ultimi minuti la tensione è salita ulteriormente. Il Lecce ha tentato il colpaccio con le iniziative di Riccardo Sottil e una conclusione potente di Walid Cheddira finita fuori di poco. Chiffi ha gestito con lucidità il recupero, controllando i contatti in area (mai da rigore) e le perdite di tempo, chiudendo una direzione di gara definita più che sufficiente e priva di sviste decisive.

