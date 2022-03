Alla vigilia della sfida tra Roma e Vitesse, Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Inevitabili, però, le domande sul derby…

Prima del derby, la Roma sfiderà il Vitesse. Alla vigilia del match europeo, Mourinho ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, allontanando le domande sulla gara di domenica:

LAZIO – «Per me la partita è domani. Non c’è il Derby nella mia testa. Se perdiamo domani, siamo fuori. Questa è l’unica cosa che mi interessa. Motivazioni? Lavoriamo ogni giorno, siamo preparato per domani».