Mourinho, discorso alla Roma prima del derby con la Lazio: tirati in ballo gli sfottò. Ecco l’atmosfera che si respira in casa giallorossa

Ieri in casa Roma c’è stata la rifinitura, ma niente conferenza stampa. Mourinho ha parlato solo ai suoi ragazzi, come Sarri. La richiesta del tecnico giallorosso, spiega il Corriere dello Sport, è stata precisa: intensità, non solo atletica ma anche mentale, decisione e maggiore incisione nelle manovre offensive.

Per motivare ancor di più la squadra per il derby con la Lazio, l’allenatore ha deciso di fare leva sul senso di rivalsa. Non sono mancati i riferimenti anche agli sfottò delle ultime settimane e agli episodi burrascosi. Oggi, prima della sfida, ci sarà l’ultima riunione.