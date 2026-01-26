Connect with us

Motta Lazio, iniziano le visite mediche per il prossimo rinforzo dei capitolini: in arrivo un uomo in più per Sarri

Published

5 ore ago

Mp Empoli (FI) 15/08/2025 - coppa italia / Empoli-Reggiana / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Edoardo Motta

Motta Lazio, tempo di acquisti in casa biancoceleste: tutti i dettagli sull’ultimo rinforzo rilevato dai biancocelesti per la corsa alla Serie A

È tempo di acquisti in casa Lazio ed un nuovo rinforzo in vista della seconda parte della stagione sta per diventare ufficiale. Motta, portiere della Reggiana che si unisce al progetto di Maurizio Sarri, è arrivato nella capitale per iniziare le visite mediche con il club biancoceleste. La notizia è stata confermata anche da Gianluca Di Marzio su X, che ha riportato tutti i dettagli riguardanti l’operazione.

 

Il giocatore, che rappresenta una pedina importante per la Lazio, arriva con l’obiettivo di dare maggiore profondità alla rosa e coprire la cessione di Mandas, arricchendo le opzioni di Sarri in vista degli impegni futuri. Motta ha già dimostrato le sue capacità in passato e, con l’esperienza accumulata, sarà un valore aggiunto per la Lazio nella corsa ai vertici della Serie A.

L’acquisto si inserisce nel piano della dirigenza per potenziare la squadra e metterla nelle migliori condizioni per competere ad alti livelli, con un occhio anche agli impegni europei.

