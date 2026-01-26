Connect with us

Calciomercato

Motta Lazio, iniziano le visite mediche del portiere – VIDEO

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo886497
Db Luzzara 09/08/2025 - amichevole / Reggiana-Cremonese / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Edoardo Motta

Motta Lazio, l’estremo difensore si sottopone alle visite mediche con i capitolini, l’accordo è ormai imminente con il Club biancoceleste

Edoardo Motta è a Roma per le visite mediche con la Lazio, come confermato da Alfredo Pedullà su X. Il centrocampista, che arriva per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, si appresta a completare l’operazione, che lo legherà al club biancoceleste.

Il giovane talento è pronto a unirsi alla squadra per dare il suo contributo a centrocampo, con la Lazio che continua a rafforzare la propria rosa in vista delle prossime sfide. Il trasferimento è ormai praticamente ufficiale, con Motta che si prepara a firmare il contratto con la società capitolina.

Gli aggiornamenti

Sono terminate le visite mediche di Edoardo Motta:

 

LEGGI ANCHE: Romagnoli Lazio: colloquio decisivo con Sarri, addio imminente?

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×