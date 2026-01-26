Calciomercato
Motta Lazio, iniziano le visite mediche del portiere – VIDEO
Motta Lazio, l’estremo difensore si sottopone alle visite mediche con i capitolini, l’accordo è ormai imminente con il Club biancoceleste
Edoardo Motta è a Roma per le visite mediche con la Lazio, come confermato da Alfredo Pedullà su X. Il centrocampista, che arriva per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, si appresta a completare l’operazione, che lo legherà al club biancoceleste.
Il giovane talento è pronto a unirsi alla squadra per dare il suo contributo a centrocampo, con la Lazio che continua a rafforzare la propria rosa in vista delle prossime sfide. Il trasferimento è ormai praticamente ufficiale, con Motta che si prepara a firmare il contratto con la società capitolina.
Edoardo #Motta, giorno di visite con la #Lazio 🎯 pic.twitter.com/Af09GTgmXB
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 26, 2026
Gli aggiornamenti
Sono terminate le visite mediche di Edoardo Motta:
.@OfficialSSLazio , Edoardo Motta ha terminato le visite mediche @SkySport pic.twitter.com/D3uINegxs1— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026
