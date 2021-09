Moratti: «Sono felice che Mourinho sia alla Roma». Sullo Scudetto...

Parla Massimo Moratti: «Con Mourinho la Roma ha fatto un colpo notevole. I Friedkin sono seri»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato intervistato da Centro Suono Sport ed ha parlato anche di Mourinho alla Roma. Queste le sue parole.

MOURINHO – «La Roma ha fatto un colpo di genio notevole. Credo che la Roma sia una società perfetta per lui in questo momento. L’unico difetto è che non mangia il salmone, è una sua debolezza. A parte gli scherzi è un professionista tale che va sempre ammirato. È di una serietà tale che sono molto contento che la Roma l’abbia preso e sono sicuro che farà bene».

SCUDETTO – «Per scaramanzia dico più squadre. L’Inter è ben messa. Ha un allenatore molto bravo e sta ricostruendo una squadra che sta giocando benissimo per merito suo».