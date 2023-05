Mimmo Caso: «La Lazio ha in mano il proprio obiettivo e solo lei può perderlo». Le parole dell’ex biancoceleste nel giorno del suo compleanno

L’ex Lazio, Mimmo Caso, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel giorno del suo compleanno, parlando del percorso della squadra di Sarri. Le sue parole:

PAROLE– «Sinceramente mi ha sorpreso questo calo, la squadra aveva raggiunto un equilibrio tattico e mentale importante. La Lazio di Sarri ci aveva abituato a delle prestazioni molto più importanti ed era arrivata a prendersi il secondo posto. Purtroppo però in un percorso a tappe se si incappa in queste sconfitte si rimette tutto in discussione. È un vero peccato che si siano riaperti così i giochi. Bisogna ripartire da queste ultime partite per ritrovare il filo e raggiungere questo obiettivo che sarebbe straordinario. La Lazio è stata in balia dell’Inter, ha avuto l’occasione per passare in vantaggio, ma poi non è riuscita a gestire. Serve maggiore freschezza per battere qualsiasi genere di avversario che sia l’Inter o il Lecce. Questa è una squadra che ha forza mentale e ha in mano il proprio destino. Non può minare così il percorso fatto in questa stagione »

SU CATALDI– «Ha sorpreso tutti, me compreso. Sarri è stato bravo a sfruttare le sue caratteristiche e la sua assenza adesso pesa molto. Riesce a garantire un equilibrio tattico e la sua mancanza si sta facendo sentire in queste ultime partite. Grazie a lui è stato possibile trovare l’assetto giusto con Milinkovic e Luis Alberto »

OBIETTIVI– «Le motivazioni sono importanti nel nostro calcio, ma non sempre incidono. Ad esempio il Torino non avendo niente da chiedere è venuto qui a Roma e ha fatto una gran bella partita. Quindi, il discorso motivazionale può avere risvolti sia positivi che negativi. Il Lecce invece verrà a giocarsi la partita vista la situazione di classifica in cui si trova. Arrivare secondi sarebbe come vincere uno scudetto visto il lotto delle pretendenti. La Lazio ha in mano il proprio obiettivo e solo lei può perderlo. Non può più permettersi di sbagliare»

SU PELLEGRINI– «È un ragazzo che è migliorato tanto anche da un punto di vista della personalità. D’altronde ha fatto parte di un gruppo come quello della Juventus. Penso che per il futuro può dare un grande apporto anche in virtù di quello che è il gioco di Sarri. Credo che sia il più completo tra i terzini della Lazio. Mi ha impressionato nelle occasioni in cui è sceso in campo »