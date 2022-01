ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milinkovic ha vissuto la sua domenica di relax all’insegna del tennis: le immagini arrivano via social network

Milinkovic ha vissuto la sua domenica di relax all’insegna del tennis. Infatti il serbo ha deciso di rilassarsi con in mano una racchetta. E le immagini arrivano via social network:

Insomma, tra le passioni del Sergente sembra dunque esserci anche il tennis. Un modo per lui anche per tenersi in forma in questo weekend di riposo.