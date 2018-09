Milinkovic-Lazio, firma sul rinnovo prima del derby: i dettagli

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Lazio: ecco i dettagli della trattativa per l’adeguamento

Dalle parole adesso si passa ai fatti. Sergej Milinkovic-Savic firmerà nei prossimi giorni il rinnovo di contratto con la Lazio. L’agente del serbo è atteso lunedì nella Capitale per l’incontro decisivo per limare gli ultimi dettagli coi dirigenti biancocelesti. Il clima è disteso, i rapporti sono ottimi, l’accordo di massima è stato raggiunto da tempo. L’accordo che si basa su tre condizioni: prolungamento di un anno (la scadenza passa dal 2022 al 2023), adeguamento economico (ingaggio da 3 milioni di euro, più bonus) e nessuna clausola rescissoria (esclusa dal presidente Lotito). Uno sforzo che va a premiare uno dei top player di Simone Inzaghi, un netto passo in avanti nella gestione del tetto ingaggi.