Milinkovic-Savic, la Juve non arretra: la Lazio fissa il prezzo. Le ultime

La partenza di Milinkovic-Savic in estate sembra cosa certa, anche se in casa Lazio non è mai detta l’ultima parola. La Juve non molla sul Sergente

Non solo Paul Pogba, per il quale la Juventus sta compiendo per la prima volta concreti passi in avanti. I bianconeri non mollano la pista che potrebbe portare a Milinkovic-Savic.

La Lazio intanto si prepara alla cessione in estate, con il serbo che difficilmente proseguirà la sua carriera in biancoceleste. Alla Juve e alle altre società interessate è stato fatto capire che si è più vicini alla soglia dei 50 milioni piuttosto che a quella dei 100. A riportarlo è il Corriere dello Sport.