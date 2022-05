Milinkovic rivela: «Sono migliorato molto nei movimenti senza palla»

Milinkovic-Savic ha svelato di aver migliorato in questi anni alcuni aspetti del suo gioco: tra questi i movimenti senza palla

Ospite di “My Skills” su DAZN, insieme a Marco Parolo e Cronache di Spogliatoio, Milinkovic Savic ha rivelato:

«Da qualche anno, lo dicono le statistiche, gioco un po’ meglio. Se mi sento sottovalutato? Non penso a questa cose, quando finisco la partita se ho tempo la vedo di nuovo e poi decido se ho fatto bene o no, sono onesto con me stesso. Nei movimenti senza palla sono cresciuto molto in questi anni. Piano piano ho lavorato e quest’anno si possono vedere i risultati».

