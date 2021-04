Milinkovic, l’esultanza per la vittoria: «Serata da armata» FOTO

Al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Milan, anche Milinkovic-Savic ha voluto esultare sui social

Una vittoria importantissima per la Lazio, che all’Olimpico travolge per 3-0 il Milan in uno scontro diretto per la Champions League. Al termine del match, ha voluto gioire sui social anche Sergej Milinkovic-Savic, autore di un’altra partita incredibile.

«Serata da ARMATA» ha scritto il numero 21 sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto del match. Oltre a Immobile e Correa, il trascinatore di questa Lazio è sempre il Sergente.