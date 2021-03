Milinkovic esulta per la rimonta della Serbia: «Ben fatto squadra!» FOTO

Con un post sul proprio profilo Instagram, Sergej Milinkovic-Savic ha voluto esultare per la grande prestazione della Serbia

Le Nazionali sono impegnate nelle qualificazioni per i Mondiali 2022 e diversi giocatori della Lazio hanno lasciato Roma per unirsi alle loro rispettive selezioni. Tra questi anche Sergej Milinkoivc-Savic, che ieri sera è stato in campo 90 minuti nella grandissima prestazione della sua Serbia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Sotto di 2 gol al 36′, la squadra serba è riuscita a rimontare nella ripresa, fissando il risultato sul 2-2.

Al termine del match, il Sergente biancoceleste ha voluto esultare sui social per questa grande partita. «Combattere sempre fino alla fine! Ben fatto squadra!» ha scritto Milinkovic sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato una foto della gara.