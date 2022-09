Milenkovic: «Vogliamo entrare nelle prime sei del campionato»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato degli obiettivi della viola per questa stagione

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato al portale serbo Informer.

OBIETTIVI – «Fare meglio della scorsa stagione, significa entrare tra le prime sei. Abbiamo anche la Conference League, che per noi è importante. Molti inizialmente hanno sottovalutato questa competizione UEFA di terzo livello, poi abbiamo visto quanto il trofeo abbia significato per José Mourinho la scorsa stagione. Si vede anche in questa stagione quanto quel successo abbia significato per i tifosi della Roma, c’era tanto entusiasmo».