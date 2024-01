Milan-Roma 3-1, dopo il derby Mourinho perde ancora: ora è nono

Milan-Roma 3-1, i giallorossi perdono ancora dopo il ko nel derby di mercoledì: adesso Mourinho è nono in classifica

Perde ancora la Roma, che dopo la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, va ko anche a San Siro nel big match della 20esima giornata contro il Milan.

A segno Adli, Giroud e Theo per i rossoneri, con l’inutile rigore di Paredes che non basta a Mourinho (squalificato come suo solito oggi) per evitare il nono posto in classifica a 4 punti di distanza dai biancocelesti.