Milan Lazio: i precedenti -VIDEO

La Lazio incontrerà oggi il Milan a San Siro in occasione della 34esima giornata di campionato. Vediamo insieme i precedenti

Partita dura per il Milan che alla vigilia del derby europeo con l’Inter si gioca l’accesso alla prossima Champions

Il turnover accentuato con la Cremonese non ha funzionato: il Diavolo non è andato oltre l’1-1

La Lazio è seconda in classifica, con un margine di 6 punti sul Milan

La squadra di Sarri è reduce da un buon 2-0 sul Sassuolo, anche se c’è il caso Immobile: Ciro non ha gradito la sostituzione

Totale gare: 79 Vittorie Milan: 46 Pareggi: 23 Vittorie Lazio: 10

