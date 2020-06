Milan, Ibrahimovic verso il recupero: Lazio nel mirino

Milan, Ibrahimovic punta il ritorno in campo per le sfide contro Lazio e Juventus. Il giocatore sta smaltendo un problema al polpaccio

Ibrahimovic verso il recupero. A confortare i tifosi rossoneri sono le colonne del Corriere dello Sport: il giocatore, dopo l’infortunio rimediato al polpaccio, è in via di guarigione e potrà rientrare per le sfide contro Lazio e Juventus. Di seguito, il comunicato del Milan sulle condizioni di Zlatan:

«AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni».