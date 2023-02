Mihajlovic, la figlia Viktorija dedica un messaggio al padre per San Valentino

Mihajlovic, in occasione di San Valentino la figlia Viktorija dedica una dolce dedica al papà tragicamente scomparso

Il San Valentino è da sempre riconosciuto come la festa degli innamorati, e l’amore si sa ha mille sfaccettature ed è anche tra un padre e una figlia. Ne sa qualcosa Viktorija Mihajlovic la quale in occasione di questa giornata dedica un pensiero al papà scomparso tragicamente per leucemia