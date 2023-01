Mihajlovic, il retroscena di Montolivo: le sue parole

Riccardo Montolivo, ex calciatore e opinionista di DAZN, ha svelato un bellissimo retroscena su Sinisa Mihajlovic

Intervenuto a DAZN, Riccardo Montolivo ha svelato un bel retroscena su Sinisa Mihajlovic:

«Ricordo con la Fiorentina, avevamo perso male contro la Lazio. Arriviamo davanti l’albergo, 500-600 tifosi avvelenati, con la squadra ma anche con lui. La sicurezza ci aveva detto di aspettare, che la situazione non era buona. Si alza Sinisa: ‘Aprite subito la porta, voglio scendere’. E i ragazzi della sicurezza ‘Mister, non è il caso’. E lui: ‘Aprite subito la porta che voglio scendere a parlare’. Dopo cinque minuti non volava più una mosca. È sempre stato così, difendeva la squadra dalle critiche, una persona di cuore».