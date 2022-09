Midtjylland Lazio, le informazioni per arrivare allo Stadio MCH Arena

Midtjylland Lazio, la società biancoceleste ha reso note le modalità di arrivo allo Stadio MCH Arena: le informazioni

La Lazio vola in Danimarca per sfidare il Midtjylland e la società biancoceleste ha reso note le modalità per raggiungere lo Stadio MHC Arena. Sul sito ufficiale, ecco le informazioni utili per la gara di giovedì 15 settembre:

«La S.S. Lazio comunica ai propri sostenitori che saranno presenti alla trasferta in Danimarca, come arrivare allo stadio MCH Arena HERNING dal centro città:

– linea autobus n.6 dalla stazione di Herning a MCH Arena Herning; dallafermata dell’autobus si arriva allo stadio in 5 minuti a piedi.

Clicca qui per visualizzare l’immagine degli orari di partenza e di arrivo degli autobus».