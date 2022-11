Mercato Lazio, Valeri il preferito a sinistra. Ma occhio alle sorprese

Mercato Lazio, Valeri della Cremonese è il preferito della Lazio come terzino sinistro. Occhio però ad eventuali piste dall’estero

Nei piani della Lazio per il mercato di gennaio c’è anche l’idea di arrivare ad un terzino sinistro di piede mancino. Come riferisce Il Messaggero, con le quotazioni di Parisi dell’Empoli in calo, Emanuele Valeri della Cremonese resta il preferito di staff tecnico e dirigenza.

Tuttavia non vanno escluse piste estere, battute anche in estate ma con scarsi risultati. In ogni caso prima sarà indispensabile cedere: Fares e Kamenovic hanno entrambi le valige in mano.