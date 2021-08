Mercato Lazio, il Valencia si fa sotto per Muriqi: la situazione

Il mercato in uscita della Lazio potrebbe avere una svolta incredibile in questi giorni: il Valencia si sarebbe fatto sotto per Muriqi

La Lazio è sempre più protagonista di questa sessione di mercato. I biancocelesti hanno già portato a termine alcune operazioni e stanno lavorando per portare a Roma Toma Basic e un esterno offensivo. Tuttavia, la società è al lavoro anche sul fronte delle uscite, che potrebbe avere una svolta nei prossimi giorni.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Valencia avrebbe cominciato a fare sul serio per Vedat Muriqi. Il club iberico, dunque, sarebbe interessato al centravanti kosovaro, sulle cui tracce si sono mossi anche due club tedeschi. Nei prossimi giorni potrebbero esserci clamorose novità per il numero 94, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri.