Mercato Lazio, Sarri dovrà farne a meno: Zakaria verso la Premier League, accordo con il West Ham

Si è parlato tanto di Denis Zakaria, che sarebbe potuto arrivare alla Lazio nell’operazione Milinkovic Savic.

Come riporta Tuttosport, il centrocampista svizzero sembra aver scelto un futuro diverso. Il quotidiano riporta come ci siano stati contatti tra il West Ham e la Juventus per il giocatore.