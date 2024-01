Mercato Lazio, si prepara una vera e propria rivoluzione nello spogliatoio biancoceleste: altri due senatori sono ai saluti

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato Lazio, concentrandosi sulle operazioni in uscita da parte del club biancoceleste. Tra quelli che potrebbero dire addio c’è Adam Marusic, che con un contratto in scadenza nel 2025 potrebbe andarsene già in estate.

Altro giocatore vincolato fino al 2025 è Matias Vecino, che sarebbe ritenuto a fine ciclo nonostante le buone prestazioni fin qui offerte. Anche l’uruguaiano, con la giusta offerta, è tra i cedibili.