Mercato Lazio, dalle difficoltà al cambio di priorità, Sarri e la dirigenza in contrasto

Mercato Lazio, il club concentra tutte le energie sulla mezzala, con Sarri che chiede un rinforzo urgente, attacco e la difesa restano in bilico

È un mercato da montagne russe quello della Lazio, con continui capovolgimenti a meno di una settimana dalla chiusura della finestra invernale. La cessione di Romagnoli, che sembrava imminente, è stata bloccata, e con essa anche la ricerca di un difensore centrale. La dirigenza ha dunque deciso di concentrare tutti gli sforzi su quella che è diventata la priorità assoluta: rinforzare il centrocampo, in particolare con una mezzala di qualità.

Maurizio Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, ha lanciato un chiaro allarme: «Serve qualcosa, Guendouzi non è stato sostituito». La situazione a centrocampo è diventata critica, soprattutto dopo l’infortunio di Rovella (alle prese con la pubalgia), le difficoltà di Vecino e l’incapacità di alcuni elementi della rosa di raggiungere una condizione fisica ottimale. Nonostante l’arrivo del giovane Taylor, che ha bisogno di tempo per ambientarsi, il tecnico non ritiene che il giocatore possa colmare il vuoto lasciato dal partente Guendouzi.

La Lazio ha quindi accelerato i contatti per cercare un rinforzo a centrocampo. Fabiani, il direttore sportivo, ha tentato un affondo per Tim Iroegbunam dell’Everton, ma la trattativa è naufragata rapidamente, poiché il club di proprietà dei Friedkin non ha dato il via libera. Con il tempo che stringe, la caccia al centrocampista si fa frenetica.

Attacco in discussione: Sarri in contrasto con la dirigenza

Parallelamente, l’attacco della Lazio resta un capitolo delicato del mercato. Nonostante le esigenze di rinforzare il centrocampo, la dirigenza non ha perso di vista un possibile arrivo in attacco. È stato riallacciato un contatto con l’Atalanta per Daniel Maldini in prestito, con l’idea di utilizzarlo come vice-Zaccagni. Tuttavia, Sarri ha bocciato questo profilo, ritenendo che il giocatore non soddisfi le sue esigenze. Il tecnico ha chiarito che la Lazio ha bisogno di qualità, indipendentemente dall’età del giocatore, mentre la dirigenza, guidata da Fabiani, sembra puntare sulla linea verde.

La dirigenza, dunque, sta cercando di trovare un equilibrio tra le necessità del tecnico e le proprie strategie di mercato. Per far spazio a Maldini e lanciare definitivamente Ratkov, sono previste alcune cessioni. I nomi di Cancellieri (con offerte dalla Premier), Isaksen, Noslin e Dia sono quelli più caldi. Inoltre, la Lazio sta monitorando il giovane centravanti Van Persie Jr del Feyenoord, come potenziale rinforzo per il futuro.

Possibili colpi in uscita e voci su Gila e Provedel

Nel frattempo, rimbalzano alcune voci non confermate che agitano l’ambiente Lazio. Il Milan starebbe pensando a un assalto per Gila, difensore centrale, mentre l’Inter avrebbe messo nel mirino Provedel, portiere biancoceleste, in vista di giugno. Tuttavia, il portiere ha giurato fedeltà alla Lazio e punta al rinnovo del contratto, per cui la sua partenza appare al momento improbabile.

Con il mercato in fibrillazione e diverse trattative ancora in bilico, i giorni a Formello si preannunciano roventi, con la Lazio che cercherà di chiudere al meglio le sue operazioni di mercato.

LEGGI ANCHE: Romagnoli Lazio: colloquio decisivo con Sarri, addio imminente?