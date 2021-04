Mercato Lazio, il club ha deciso per il futuro di Wesley Hoedt

La Lazio sta già lavorando al prossimo mercato e ha già deciso come muoversi per quanto riguarda il prestito di Wesley Hoedt

Una stagione non brillante quella del suo ritorno in biancoceleste dopo 4 anni. Wesley Hoedt, infatti, non ha inciso molto positivamente nella Lazio di Simone Inzaghi, tanto che da quasi un mese è relegato in panchina. Per questo, la società capitolina ha già deciso come muoversi per il prossimo mercato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, infatti, il club non riscatterà il difensore olandese, che farà ritorno al Southampton al termine della stagione. La seconda esperienza laziale di Hoedt, dunque, sembra volgere al suo epilogo definitivo.