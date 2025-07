Mercato Lazio, il caso Kamenovic blocca il mercato? Difficile trovare una soluzione, le ultime

Mercato Lazio, il caso Kamenovic blocca il mercato? Difficile trovare una soluzione, le ultimissime in casa biancoceleste

Tra i “pesi” che gravano sul mercato in uscita della Lazio, il nome di Dimitrije Kamenovic emerge come un elemento di difficile gestione. Il difensore serbo è rientrato dal prestito all’Yverdon ed è ora considerato un esubero da Maurizio Sarri, che ha le idee chiare su una rosa più snella e funzionale. Tuttavia, come per altri colleghi nella stessa situazione, la sua cessione sta incontrando notevoli difficoltà, contribuendo a bloccare le mosse di mercato della Lazio.

Il Corriere dello Sport sottolinea che Kamenovic, il cui contratto con la Lazio scade nel giugno 2026, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stipendio. Il suo ingaggio, pari a 600 mila euro netti, sebbene inferiore ad altri casi, rappresenta comunque un costo fisso che la Lazio non riesce a smaltire. Una rescissione anticipata, soluzione che permetterebbe al club di liberarsi immediatamente del costo, sarebbe accettata dal giocatore solo se la società gli corrispondesse l’intero ammontare dovuto fino alla scadenza contrattuale.

Questa è una condizione che il presidente Lotito ha sempre evitato in passato. Se Kamenovic dovesse partire in prestito, la Lazio continuerebbe a pagare il suo ingaggio fino al 2026, senza un risparmio immediato per le casse del club. L’unica strada per liberarsi completamente del suo costo è trovare una squadra disposta a coprire interamente il suo stipendio. La sua situazione è emblematica delle difficoltà che la Lazio sta affrontando in questa “quaresima di mercato”, impedendole di alleggerire la rosa e di operare liberamente per costruire la squadra desiderata da Sarri per il presente e il futuro.