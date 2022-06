Mercato Lazio, Carnesecchi prima scelta ma non mancano le alternative

Mercato Lazio, per il ruolo di portiere Carnesecchi resta in pole ma Tare pensa alle alternative: spunta il clamoroso ritorno di Marchetti

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sulla situazione portieri in casa Lazio. Nonostante l’infortunio alla spalla, Carnesecchi resta in pole ma visto il delicato infortunio subito Tare pensa anche a delle alternative.

Oltre a lui, sono tornati in auge Vicario, Meret e Provedel. Addirittura nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi del clamoroso ritorno di Marchetti dal Genoa, con Sarri comunque poco convinto. Per quanto riguarda le piste estere, sono quattro i nomi sul taccuino: si tratta di Sergio Rico, Livakovic, Luis e Sommer, che sono molto defilati visto che non convincono appieno il Comandante.