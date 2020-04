Lazio, Mendieta: «Barcellona? Quando mi chiamò, non dovetti pensarci»

Gaizka Mendieta ha raccontato le difficoltà avute con la maglia della Lazio e della facilità con cui scelse di trasferirsi al Barcellona

Novanta miliardi di lire. Tanto costò Mendieta alla Lazio. Uno dei più grandi rimorsi di calciomercato nella storia biancoceleste: il centrocampista si rivelò un flop tale che difficilmente verrà dimenticato. L’ex giocatore, intercettato da Barça Legends, ha raccontato le difficoltà riscontrate all’ombra del Colosseo e di come fu facile trasferirsi al Barcellona:

«La Lazio mi ha detto che avrebbe ascoltato offerte per me e mi ha chiamato Van Gaal. È stato tutto molto rapido, dopo un anno così complicato alla Lazio quando mi ha chiamato il Barcellona non ho dovuto pensarci troppo».