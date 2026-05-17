Melli: «Vittoria legittima della Roma! Lazio passiva in difesa e si è adattata a una tattica d’attesa»

Franco Melli ha commentato la pesante sconfitta rimediata oggi dalla Lazio allo stadio Olimpico contro la Roma

Continua a far rumore la brutta sconfitta rimediata oggi dalla Lazio contro la Roma nella gara della 37a giornata svoltasi oggi allo stadio Olimpico e decisa da una doppietta di Mancini. Di questo e tanto altro ha parlato Franco Melli ai microfoni di Radio Radio:

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MATCH – «Considero il successo assolutamente legittimo e meritato. La Roma ha avuto per ben due volte l’opportunità di siglare la rete del 3-0, andando persino vicina al gol con Dovbyk; l’attaccante, che fino a quel momento era rimasto totalmente nell’ombra, è riuscito a colpire un palo. Al contrario, durante la ripresa la Lazio si è limitata a una tattica d’attesa, mentre sul fronte opposto è salito in cattedra Dybala, autore di una crescita esponenziale nel corso della gara».

LAZIO E MANCINI – «In una partita simile ci si sarebbe potuti attendere una doppietta da parte di Malen, ma nessuno avrebbe mai scommesso su due reti realizzate di testa da Mancini. La retroguardia laziale ha palesato gravi limiti: non è ammissibile perseverare con la marcatura a zona mentre elementi come Gila e Cancellieri restano passivi a guardare senza intervenire. Nemmeno nei suoi scenari onirici più entusiasmanti Mancini avrebbe immaginato di essere l’assoluto protagonista della serata».

ATTEGGIAMENTO E SANZIONI – «L’impatto del difensore giallorosso non si è limitato alla fase offensiva; anche in chiave retroguardia il calciatore è stato determinante, provocando tra l’altro il secondo accenno di rissa del match. Quell’episodio di forte tensione ha spinto il direttore di gara a prendere provvedimenti severi, decretando un cartellino rosso per parte e lasciando entrambe le formazioni in dieci uomini».

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