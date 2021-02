Mbappé schianta Messi. Tripletta storica, ma occhio ai ribaltoni

Andata degli ottavi da incubo per il Barcellona, schiantato 4-1 con la tripletta di Mbappé. Messi in ginocchio, il Barcellona a fine ciclo?

Nella serata copertina degli ottavi di Champions, al Camp Nou, brilla fortissima la stella di Mbappé con la clamorosa tripletta che tramortisce gli spagnoli e mette in ginocchio Messi, specchio di un Barcellona spento e in grande difficoltà, non soltanto in campionato. I precedenti invitano comunque alla prudenza in vista del ritorno, ma il PSG sembra essere di un altro livello, più squadra, con più entusiasmo, e più cattiveria, mentre gli spagnoli si trovano in una fase di transizione o addirittura di fine ciclo, in ostaggio del tira e molla Messi – sempre più vicino all’addio -, di errori sul mercato e un ricambio generazionale tardivo. Che vive di picchi e grandi scommesse, ma poca programmazione.

LEGGI L’EDITORIALE COMPLETO SU CALCIONEWS24