Maximiano Lazio, Pedullà: «Call nella notte, c’è una formula vantaggiosa»

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa tra Lazio e Granada per Maximiano

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa tra la Lazio e il Granada per Maximiano e analizzando le scelte dei biancocelesti per la porta.

LAZIO-MAXIMIANO – «Maximiano e Provedel sono i due prescelti. Per il portoghese di proprietà del Granada c’è stata una call in nottata, molto proficua perché il club spagnolo (retrocesso dalla Liga) può aprire per una formula che non comprenda l’obbligo di riscatto. E Maximiano non vede l’ora di sbarcare in Italia. Per questo motivo Vicario negli ultimi tre giorni è rimasto sullo sfondo.

Contemporaneamente va avanti la trattativa con lo Spezia per Ivan Provedel: la Lazio ha messo 3 milioni sul tavolo, la richiesta è leggermente superiore, ma si conta di arrivare presto a un’intesa. Sarri ha bisogno dei portieri».