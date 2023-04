Sarri esce allo scoperto a Formello: lo ha detto ai suoi giocatori

Maurizio Sarri ha caricato la Lazio in vista della gara di domani sera contro lo Spezia in trasferta: le parole a Formello

Giornata di vigilia in casa Lazio. Domani sera al Picco di La Spezia i ragazzi di Sarri affronteranno i padroni di casa in una partita fondamentale per la corsa Champions. Queste, come riportato dalla Rassegna Stampa di Radiosei, le parole del tecnico a Immobile e compagni:

«Ora abbiamo un obiettivo, vogliamo la Champions. Non possiamo mollare e la classifica conterà solo alla fine. A La Spezia ci aspetta un’altra partita durissima».