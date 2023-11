Sarri: «Critico il calendario da 5 anni. In privato mi dicono tutti bravo, ma poi non c’è un collega che mi venga dietro»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è tornato a parlare delle polemiche relative al calendario troppo affollato: le sue dichiarazioni

A Repubblica Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così del calendario:

CALENDARIO TROPPO AFFOLLATO – «Ne parlo da cinque anni, eppure mi accusano di cercare alibi e basta. In questi giorni in Spagna sta venendo giù il mondo per l’infortunio di Gavi, lo chiamano Uefa Virus: spero che qualcuno abbia l’onestà intellettuale per riconoscermi che certe cose io le dico da una vita».

SARRI CRITICONE – «Sostanzialmente me ne frego, ho una testa pensante e critico, anche se questo calcio fa il mio bene. In privato i colleghi, tutti, mi dicono bravo, fai bene, bisogna denunciare. Ma poi non ce n’è uno che mi venga dietro».

