Mattei: «Ecco che partita mi aspetto domani tra Juve e Lazio»

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista sportivo Mattei alla vigilia del big match dello Stadium tra la Juventus e la Lazio rilascia a riguardo queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto sul match dei biancocelesti

PAROLE – Se esistesse ancora il totocalcio, questo Juventus-Lazio si potrebbe definire da tripla. C’è entusiasmo nella Lazio, qualche infortunio nella Juve che resta forte. Oggi sapremo quelle che saranno le scelte di Baroni, a breve sapremo chi giocherà. Penso che alla fine, stringendo un po’ i denti, Guendouzi scenderà in campo. Il problema della Juventus non sono tanto gli undici titolari, ma i ricambi dalla panchina. Le alternative sono poche e per questo sarà fondamentale capire l’approccio alla gara delle due squadre”