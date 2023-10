Vecino a Prime Video: «Nelle partite importanti la prendo sempre io! Volevo...»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha parlato nel post-partita della gara vinta nel finale contro il Celtic Glasgow

Intervistato da Prime Video dopo Celtic-Lazio, Matias Vecino ha dichiarato:

«Nelle partite importanti alla fine la prende Vecino? Sì (ride, ndr). Era un obiettivo che mi ero dato. Io sono contento perché se uno riesce a segnare in momenti così importanti mi fa felice perché vuol dire che ho aiutato la squadra. I momenti così delicati hanno un sapore molto speciale. Contento sia arrivata la vittoria. Una vittoria molto importante per la nostra classifica, per il nostro momento e speriamo possa aiutarci a portare vittorie in campionato. Vittoria emozionante immagino per i tifosi, l’importante è rimanere in partita fino alla fine e non mollare. A volte ci sta di crederci fino all’ultimo perché può arrivare il premio».