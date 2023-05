Lazio Women, ora Catini rischia: chi potrebbe prenderne il posto

A fine stagione potrebbe esserci un clamoroso cambio sulla panchina della Lazio Women: Catini a rischio esonero

Potrebbe esserci un clamoroso cambio sulla panchina della Lazio Women in vista della prossima stagione.

Con la seconda piazza l’unico modo per approdare in Serie A sarebbe vincere il playoff contro la penultima del massimo campionato e con tre gare a disposizione tutto può succedere.

Intanto sono in corso riflessioni per affidare la panchina della Women a Gianluca Grassadonia, tecnico con una lunga esperienza nel calcio maschile. Catini dunque è a rischio. Lo riporta Il Messaggero.