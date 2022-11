Marusic, relax e vacanze per il terzino della Lazio – FOTO

Relax e vacanze per Adam Marusic, che si gode i giorni di sosta degli allenamenti in casa Lazio. Tutto testimoniato sui social

Il terzino è ovviamente in compagnia della sua dolce metà Milica. Il giocatore dei capitolini si gode questi giorni, in attesa della ripresa degli allenamenti, prevista in quel di Formello per il 29 di novembre.