Marusic raggiunge Milinkovic-Savic nella storia biancoceleste! Il dato sul montenegrino

Marusic come il sergente! Il dato incredibile sul laterale biancoceleste raggiunto nella sfida odierna contro l’Atalanta

La sfida tra Lazio e Atalanta si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. Le due formazioni si scontreranno diverse volte in questa stagione in quanto avranno l’ulteriore incrocio in programma nelle prossime settimane per la doppia semifinale di Coppa Italia.

Marusic entra nella storia della Lazio

Per un calciatore in particolare, il match contro l’Atalanta ha un significato speciale. Con la titolarità odierna, Adam Marusic ha raggiunto una pietra miliare importante: 341 presenze con la maglia della Lazio. Questo traguardo lo porta a pari merito con Sergej Milinkovic-Savic al settimo posto nella classifica all-time dei giocatori più presenti nella storia della società biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: le condizioni di Basic e le parole di Delio Rossi

Marusic ed il percorso con la Lazio

L’esterno montenegrino, arrivato alla Lazio nel 2017, ha continuato a dare il suo contributo fondamentale alla causa biancoceleste, diventando una pedina imprescindibile nelle varie stagioni. Le sue performance costanti e la sua versatilità gli hanno permesso di conquistare un posto nella storia del club.

Con questo traguardo, Marusic si conferma uno dei giocatori più importanti per la Lazio, un simbolo della squadra che sta cercando di costruire un futuro sempre più brillante, anche in vista degli appuntamenti cruciali che attendono il club.