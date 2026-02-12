News
Bologna Lazio, le pagelle sul match di Coppa Italia dei quotidiani: Provedel il migliore della gara?
Bologna Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prova degli uomini di Maurizio Sarri contro la squadra di Vincenzo Italiano: le valutazioni
La Lazio di Sarri ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo una vittoria ai calci di rigore contro il Bologna al Dall’Ara. Il match si è concluso 1-1 nei 90 minuti regolamentari, e alla fine la squadra biancoceleste ha prevalso con un 4-2 ai rigori. Scopriamo insieme le pagelle dei principali quotidiani italiani.
Bologna Lazio, Provedel il migliore in campo
Secondo la maggior parte dei quotidiani, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, è stato il protagonista indiscusso della serata. Dopo aver salvato il possibile gol del Bologna durante la partita e neutralizzato due rigori nella lotteria finale, la sua performance è stata elogiata da tutti.
Bologna Lazio, le pagelle dei quotidiani
CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 8, Marusic 7, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6, Nuno Tavares 6, Dele-Bashiru 7, Rovella 6, Cataldi 6,5, Taylor 6, Isaksen 6, Cancellieri s.v, Maldini 6,5, Dia 6, Pedro 6, Noslin 7. All. Sarri 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6,5, Marusic 6,5, Gila 5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6, Nuno Tavares 6,5, Dele-Bashiru s.v, Rovella 6, Cataldi 6, Taylor 6,5, Isaksen 5, Cancellieri 6, Maldini 6,5, Dia 6,5, Pedro 6, Noslin 7. All. Sarri 6,5.
TUTTOSPORT – Provedel 7, Marusic 6, Gila 5,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 6, Nuno Tavares 6, Dele-Bashiru 7, Rovella 6, Cataldi 6, Taylor 6,5, Isaksen 6, Cancellieri s.v, Maldini 6,5, Dia 6, Pedro 6, Noslin 6,5. All. Sarri 6,5.
