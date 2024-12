Marusic Lazio, il futuro è in bilico: a giugno potrebbe salutare nonostante la clausola nel contratto

Marusic Lazio, il terzino biancoceleste non è certo di rimanere anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dalla società

Adam Marusic sta dimostrando di poter ancora essere utile a questa Lazio e ne è la dimostrazione la rete segnata al Lecce che è valsa tre punti importantissimi. Il terzino montenegrino ha il contratto in scadenza al prossimo giugno, ma nell’accordo è presente una clausola per il rinnovo automatico per un ulteriore anno in caso di non retrocessione della Lazio.

Marusic, però, vorrebbe sedersi al tavolo con la società per discutere di un prolungamento a condizioni diverse. Da capire se da parte del club biancoceleste ci sia la voglia di continuare insieme.