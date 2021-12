Sconcerti: «Ecco i miei voti a Immobile, Pedro e Sarri»

Mario Sconcerti ha stilato le sue personali pagelle su tre degli uomini più importanti della Lazio: i voti a Immobile, Pedro e Sarri

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dell’andamento del campionato. Le sue parole:

«Il campionato è migliore, non per qualità ma per spirito, voglia di vincere. Ha fatto bene l’Europeo per questo. Ho visto squadre che hanno dato tutto e hanno cercato di vincere. Si è vista maggior velocità. Lazio? Immobile 8 e Pedro 7, Sarri 6 per adesso».