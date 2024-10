Marcolin: «Noslin al posto di Zaccagni? Ecco come giocherà la Lazio»

Marcolin, ex centrocampista biancoceleste, ha parlato così a Dazn delle scelte di formazione per Lazio Genoa: la sua analisi

Dario Marcolin, a Dazn, ha parlato così prima di Lazio Genoa.



LE PAROLE – «Patric è nella Lazio da 10 anni, giusto dargli la fascia. Conosce il mondo laziale e sa cosa vuol dire giocare qui. Per quanto riguarda Noslin è una chance, non credo cambi tanto come posizione e taglio all’interno di Zaccagni. Di solito l’esterno viene dentro e Tavares va a pedalare su quella fascia».