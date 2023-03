Marchegiani: «Vi spiego come la Lazio ha vinto a Napoli»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti sul campo del Napoli: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha analizzato in questi termini la vittoria della Lazio a Napoli:

«La Lazio a Napoli è stata stretta, compatta, stretta nel campo in ampiezza e corta. Io volevo evidenziare la posizione di Milinkovic e Luis Alberto che hanno giocato sempre davanti ai loro due omologhi Zielinski e Anguissa, proprio per giocare sulla traiettoria di passaggio e non preoccupandosi di lasciarseli dietro la schiena e marcarli, ma impedire ai difensori centrali di trovare questo passaggio in verticale. Poi c’era Vecino che andava in orizzontale su uno o sull’altro e dove non arrivava lui stringeva l’esterno. E il Napoli non è riuscito a dialogare in mezzo ai reparti della Lazio, con i limiti della squadra di Spalletti che ha sfruttato poco il cambio gioco, la palla in profondità. La partita della Lazio di venerdì ha dimostrato che un altro punto su cui ha vinto la gara è stata la qualità tecnica e la pulizia nel venir fuori».